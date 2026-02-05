珍惜生命｜理工大学校园男子平台堕下 送院不治
更新时间：02:26 2026-02-05 HKT
发布时间：02:26 2026-02-05 HKT
发布时间：02:26 2026-02-05 HKT
香港理工大学有人堕楼。今日（5日）凌晨约1时，警方接获漆咸道南181号香港理工大学的保安员报案，指一名年约20岁的男子昏迷倒卧在大厦平台，怀疑他从高处堕下。
救护员接报到场，男子昏迷被送往伊利沙伯医院，惟经抢救后不治。
现场为理大建设及环境学院对开，地上遗下一对拖鞋及血迹，事主身穿黑色上衣及黑色裤。警方于现场没有检获遗书，经初步调查，相信事主从上址一平台堕下，正调查他的身份及事件原因，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
22小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT