珍惜生命｜理工大学校园男子堕平台 送院抢救后不治

突发
更新时间：02:26 2026-02-05 HKT
发布时间：02:26 2026-02-05 HKT

理工大学有人堕楼。今日（5日）凌晨1时许，警方接获漆咸道南理工大学一名保安员报案，指一名20余岁男子昏迷倒卧大厦平台，怀疑他从高处堕下。

救护员接报到场，男子昏迷送往伊利沙伯医院，惟经抢救后不治。

消息指，现场为理大建设及环境学院，怀疑事主由5楼天台堕下，现场遗下一对拖鞋及血迹。警员正封锁现场进行调查。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

