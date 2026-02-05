大围老翁遭折叠车仔撞 「手指指」爆争执 指骨被啪断 警拘25岁青年

大围发生「离奇」伤人案。周三（4日）晚上约7时，警方接获报案，指大围道一间面包店外有人受伤。救护员到场后，发现一名姓简（79岁）老翁手指受伤骨折；他清醒由救护车送往威尔斯亲王医院治理。警方调查后，以涉嫌「伤人」拘捕一名25岁姓梁男子，并将其带返警署扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第一队跟进。

消息称，事发地点行人路较为狭窄，梁男携带他的折叠车仔在街上行走，期间意外撞到简翁，双方爆发争执。简翁情绪激动，并举起食指指向对方，但突然被人捉紧食指，将手指骨「啪断」。有人被捕后则表示遭对方以粗言秽语辱骂，酿成事件。