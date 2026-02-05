大围七旬翁被指阻路 「手指指」爆争执 手指骨被啪断 25岁男被捕

大围发生「离奇」伤人案。周三（4日）晚上约7时，警方接获报案，指大围道一间面包店外有人受伤。救护员到场后，发现一名姓简（79岁）老翁手指受伤骨折，随即将他送往威尔斯亲王医院治理，送院时仍然清醒。警方调查后，以涉嫌「伤人」拘捕一名25岁姓梁男子，并将其带返警署扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第一队跟进。

消息指，事发地点行人路较为狭窄，老翁当时拖着手拉车在路上前行，其间与迎面而来的梁男发生碰撞，对方怀疑踢到手拉车，双方因而起争执，有人不满老翁「阻路」而出言指责。

争执期间，老翁情绪激动，举手以食指指向对方回应，其后疑遭梁男突然出手袭击，将老翁食指手指骨徒手「啪断」，事件最终惊动警方介入处理。