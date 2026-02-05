Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大围七旬翁被指阻路 「手指指」爆争执 手指骨被啪断 25岁男被捕

突发
更新时间：01:12 2026-02-05 HKT
发布时间：01:12 2026-02-05 HKT

大围发生「离奇」伤人案。周三（4日）晚上约7时，警方接获报案，指大围道一间面包店外有人受伤。救护员到场后，发现一名姓简（79岁）老翁手指受伤骨折，随即将他送往威尔斯亲王医院治理，送院时仍然清醒。警方调查后，以涉嫌「伤人」拘捕一名25岁姓梁男子，并将其带返警署扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第一队跟进。

消息指，事发地点行人路较为狭窄，老翁当时拖着手拉车在路上前行，其间与迎面而来的梁男发生碰撞，对方怀疑踢到手拉车，双方因而起争执，有人不满老翁「阻路」而出言指责。

争执期间，老翁情绪激动，举手以食指指向对方回应，其后疑遭梁男突然出手袭击，将老翁食指手指骨徒手「啪断」，事件最终惊动警方介入处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
13小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
10小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
22小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
12分钟前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
19小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
16小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
22小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
19小时前