荃湾享成街爆食水管 吊臂车因路陷被困 水务署通宵停水抢修

荃湾享成街周三（2月4日）下午4时半左右，怀疑因食水管破裂导致路陷。一部停泊中吊臂车的半个前轮陷入孔洞，甚至连车头也几乎触碰到马路面。警方赶至封锁附近道路，避免其他车辆进入，水务署亦派员到场处理。

至晚上9时许，另一吊臂车到场，协助解救受困车辆，露出一个约30厘米乘30厘米大的孔洞。未几水务署工程人员备齐工具机械，并围封路陷位置，计划暂停附近楼宇供水，通宵抢修，争取翌日（2月5日）早上6时半之前完成。

据水务署通告显示，周三（2月4日）晚上11时30分起，享和街1至41号、沙咀道102至144号及整段享成街将紧急暂停食水供应，以抢修水管，预料翌日早上6时半左右完成。抢修期间，水务署将在享和街1至3号及沙咀道130号设置水箱，供有需要居民取水。

水务署表示，路陷初步怀疑与一条直径100毫米食水供水管渗漏有关。为减低对用户的影响，署方工程团队计划待晚上用水高峰时间过后才紧急维修，并正为受影响用户提供临时食水。受事故影响，享成街须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程，驾驶人士可改用其他行车路。署方就事件为市民带来不便表示抱歉。