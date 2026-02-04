47岁男考商用车牌犯错 企图以600元人民币贿赂考官事败 遭廉署起诉

廉政公署今日（2月4日）落案起诉47岁男子展四周，控告他涉嫌于昨日下午（2月3日）进行的商用车辆驾驶考试中，以600人民币行贿运输署考牌主任图获考试及格。考牌主任拒绝受贿，即时向运输署汇报事件。男子被控一项向公职人员提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第4(1)(a)条。案件明早（2月5日）在屯门裁判法院提讯。

被告昨日下午于运输署在香港驾驶学院(元朗)的驾驶考试中心参加商用车辆驾驶考试，由一名运输署一级考牌主任主考。控罪指被告涉嫌在参加驾驶考试期间，向该考牌主任提供现金600人民币，以获对方给予及格成绩。

案件明早（2月5日）在屯门裁判法院提讯。资料图片

调查发现被告付款港币60,000元予中介公司安排报名考试，而不合格要再付款予中介港币8,000元安排补考，怀疑被告认为考试时犯了一个严重错误，应该不能通过考试。期间，他提供相关人民币现金予考牌主任。该考牌主任没有接受被告的贿款，并在驾驶考试结束后随即向运输署汇报事件。廉署接获运输署转介贪污投诉，同日下午当场拘捕被告。运输署在廉署调查案件期间提供全面协助。

廉署提醒公众人士，行贿公务员以换取协助或优待属严重罪行，切勿以身试法。面对任何贪污行为，廉署定必秉公执法。