48岁IT男玩IG识女友堕虚币骗局 耗尽积蓄再借贷失$220万

突发
更新时间：20:39 2026-02-04 HKT
发布时间：20:39 2026-02-04 HKT

警方今日（2月4日）「守网者」表示，一名48岁从事电脑行业的男士，近日透过Instagram收到「白撞」陌生讯息，迅速与对方发展成网恋。 对方自称有亲戚在美国虚拟货币投资公司担任高层，可提供「内幕贴士」，并发送连结引导事主进入虚假投资网站，展示「高回报」投资成果。

受害人不虞有诈，不惜借贷及用尽毕生积蓄，分别7次将超过210万港元虚拟货币，由自己电子钱包发送到骗徒电子钱包，并分2次转账16万港元到骗徒指定银行户口。直至对方失联，事主才惊觉受骗，合共损失超过220万港元，多年积蓄化为乌有。

有从事电脑行业的48岁男子，堕入网恋骗局损失220万元。守网者FB
过去两星期，警方共接获超过45宗网上情缘骗案，涉案金额损失超过4,300万港元。警方呼吁市民网上交友时，对「白撞」讯息要保持警惕；堕入爱河后要保持理性，勿被甜言蜜语冲昏头脑；如对方一提到高回报投资，就要提高警觉。

市民如有怀疑，可在守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏 App」，输入可疑账户、电话或网页，评估诈骗风险。

