撞车碰瓷党｜警拘3男1女涉串谋诈骗 据悉为两医生两索赔人

警方今日（2月4日）晚上7时将在湾仔警署见记者，交代一宗拘捕3男1女涉嫌串谋诈骗案件。据悉案件涉及撞车碰瓷党，分别为两名医生及两名索赔人。

「撞车碰瓷党」近日引起警方关注，疑犯讹称在交通事故中受伤，甚至丧失工作能力，以索取天价赔偿。保安局局长邓炳强早前透露，警方已收到逾70宗相关个案，涉款2800万元，多宗个案均涉及一间律师楼和数名医生，更有人索偿逾20次，均涉及撞伤颈部，「照计一个人无理由咁黑仔，日日出街都被人撞亲条颈」，相信涉及有组织行骗。

保安局局长邓炳强早前透露，警方已收到逾70宗相关个案，涉款2800万元。资料图片

警务处商业罪案调查科今年1月27日曾联同香港保险业联会召开记者会，指正审视30宗案件，全部于2023至2024年后发生，其中最高索债金额达80万元，案件牵涉保险、医疗、法律等多个界别。其间，香港保险业联会呼吁司机及车主保护自己，如没有直接发生交通意外而亦被人索偿，在收到警方报案通知及告票，或第三者索偿，应立即通知保险公司，提醒车主千万不要因小失大。

多名苦主现身传媒举报，令撞车碰瓷党曝光。《东张西望》截图

