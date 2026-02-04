南昌超市有汽水离奇被打开 职员担心报案求警协助

深旺道28号南昌站V Walk内的一间超级市场，今（4日）早上10时54分，有汽水公司职员巡舖时发现，有汽水遭人打开，内有沉淀物，担心有人破坏及污染产品，于是报警求助。警员接报到场调查，其间曾向报案的三名职员查问，三人协查后离开。警方未有检走任何产品，将案列作求警协助，正了解事件有否涉及刑事成分。