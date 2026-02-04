珍惜生命│大埔男子危站广福桥 获救送院

大埔广福桥发生企图跳桥事件。今（4日）早上9时23分，一名年约50岁男子被发现危站广福桥，拟跳落桥下林川河。救援人员接报到场，展开游说，事主最终态度软化，获救后送往大埔那打素医院检查。警方正了解其寻死原因。

事主获救后送院检验。蔡楚辉摄

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk