珍惜生命│荃湾男子声称蹈海寻死 慈母报警求助 救援人员展开搜索

今(4日)早上9时17分，荃湾公园近码头对开，一名女子报案指其年约30多岁儿子，声称要跳海自杀，警员及消防员接报到场，惟在附近海陆搜索均未见事主踪影，现时将搜索范围扩至青山公路深井方向，暂未见影踪。

男子声称在荃湾公园对开码头跳海自杀。梁国峰摄

消防船在海面搜索。梁国峰摄

消防员到场戒备。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk