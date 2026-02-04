机场行李藏2支伸缩棍 警拘28岁印度裔男涉违反《航空保安条例》

机场警区昨日（3日）接获报案，指机场保安人员为出境旅客进行安全检查期间，发现有一件寄舱行李内藏有违禁物品。该件涉案寄舱行李属于一名28岁印度裔男子。



机场警区人员接报到场，经初步调查后拘捕该名男子，涉嫌违反《航空保安条例》。调查显示，该名被捕男子涉嫌在行李内藏有两支怀疑伸缩棍的违禁武器。他已获淮保释候查，案件交由机场警区刑事调查队第一队跟进。



警方发现，有部份旅客因不同原因，会携带违禁物品，如伸缩棍、铁莲花、弹簧刀、子弹壳或胡椒喷雾由香港出境到外地。然而，根据香港法例，携带违禁物品上机（不论寄舱或手提行李）均属违法，一经定罪，最高刑罚可判处监禁五年，切勿以身试法。