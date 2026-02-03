湾仔美籍汉住所内留遗书烧炭亡 朋友揭发报警
更新时间：22:20 2026-02-03 HKT
发布时间：22:20 2026-02-03 HKT
发布时间：22:20 2026-02-03 HKT
今日（3日）晚上7时许，警方接获市民报案，指其43岁美国籍男友人怀疑在湾仔道125号的住所内烧炭自杀。救援人员接报到场，发现事主倒卧床上，旁边有一盆烧过的炭，经检查后当场证实死亡。据了解，事主持有香港身份证，有情绪病纪录，警方于现场检获遗书，事主的死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT