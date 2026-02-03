湾仔美籍汉住所内留遗书烧炭亡 朋友揭发报警

今日（3日）晚上7时许，警方接获市民报案，指其43岁美国籍男友人怀疑在湾仔道125号的住所内烧炭自杀。救援人员接报到场，发现事主倒卧床上，旁边有一盆烧过的炭，经检查后当场证实死亡。据了解，事主持有香港身份证，有情绪病纪录，警方于现场检获遗书，事主的死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk