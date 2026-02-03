逾500警力深水埗多地演习 模拟应对公众游行及人群管理任务

警察机动部队总部今日（2月3日）在深水埗区举行大规模公众活动演习，模拟机动部队人员在区内执行多个公众游行及人群管理任务，涵盖区内多个地点，包括深水埗东社区客厅、石硖尾邨，以及枫树街游乐场等，考核人员的策划和执行大型行动的能力。

是次演习除了有超过500名正规及辅警人员参与外，更邀请了逾20名旺角薪火计划的青少年成员及33名学警预备训练课程的学员出席有关机动部队工作的分享会，并在演练内担任不同角色，近距离体验警务工作，加深他们对警队的理解。