将军澳男贼趁金价高企 窃尚德邨单位$29万金器现金 警查天眼拘人
更新时间：20:21 2026-02-03 HKT
发布时间：20:21 2026-02-03 HKT
黄金价格高企下，有市民家中实金沦为不法之徒目标。1月23日下午约4时，将军澳尚德邨一名女住户遭爆窃，损失约2.1万元现金及共值约27万元金器。将军澳警区刑事部经翻查闭路电视及深入调查后，今日（2月3日）以涉嫌「爆窃」，拘捕同区一名34岁本地男子。
警员于被捕男子住所内，检获一部电话及怀疑犯案期间的衣服。他正被扣查，案件由将军澳警区重案组跟进。
警方强调，根据《盗窃罪条例》第11条，「爆窃」属严重罪行，一经定罪可判监14年，市民切勿以身试法。另外，警方呼吁市民时刻保持警觉性，避免让陌生人进入大厦；如发现可疑人士，应立即通知警方处理。
