Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳男贼趁金价高企 窃尚德邨单位$29万金器现金 警查天眼拘人

突发
更新时间：20:21 2026-02-03 HKT
发布时间：20:21 2026-02-03 HKT

黄金价格高企下，有市民家中实金沦为不法之徒目标。1月23日下午约4时，将军澳尚德邨一名女住户遭爆窃，损失约2.1万元现金及共值约27万元金器。将军澳警区刑事部经翻查闭路电视及深入调查后，今日（2月3日）以涉嫌「爆窃」，拘捕同区一名34岁本地男子。

将军澳尚德邨一名女住户遭爆窃。资料图片
将军澳尚德邨一名女住户遭爆窃。资料图片

警员于被捕男子住所内，检获一部电话及怀疑犯案期间的衣服。他正被扣查，案件由将军澳警区重案组跟进。

警方强调，根据《盗窃罪条例》第11条，「爆窃」属严重罪行，一经定罪可判监14年，市民切勿以身试法。另外，警方呼吁市民时刻保持警觉性，避免让陌生人进入大厦；如发现可疑人士，应立即通知警方处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
7小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
7小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
7小时前
法官表明限潘焯鸿下周四前还清69万元否则颁令破产。刘晓曦摄
潘焯鸿遭入禀呈请破产 官限下周四前还清69万元否则颁令破产 潘强调户口仍遭冻结
社会
7小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
8小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT