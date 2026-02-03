海关拘落马洲17岁抵港少年 揭有人胶盒走私蜜袋鼯仓鼠老鼠
香港海关人员昨日（2月2日）在落马洲支线管制站入境大堂，截查一名17岁抵港男旅客。经检查后，在其手提袋内胶盒，检获7只怀疑非法进口动物，遂拘捕该名少年。被走私动物包括一只蜜袋鼯、五只老鼠及一只仓鼠，共约值1200元。案件已转交渔农自然护理署跟进调查。
海关提醒市民，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁一年。
相关报道：海关查深圳湾入境货车 揭电脑袋藏44只走私活蜥蜴 大部分属濒危
