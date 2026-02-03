警破观塘工厦制毒中心 拘5男包括幕后主使 检$490万冰毒

警方毒品调查科人员昨日（2月2日）捣破观塘一工厦内的制毒中心，并在沙田一私人屋苑拘捕幕后操纵者。行动中警方共拘捕5名本地男子（31至54岁），并检获约值490万元的怀疑冰毒。

首先在昨日上午，警方在观塘一工业大厦内截查4名本地男子，其后进一步搜查其中一名54岁男子租用的单位，揭发单位内藏约9.5公斤怀疑冰毒及一批怀疑制毒工具。警方遂分别以「贩运危险药物」及「制造危险药物」拘捕上述4男。

其后在同日晚上，警员于沙田一私人屋苑内，截查另一名31岁男子。经查，该男子涉嫌同为贩毒集团成员，怀疑操控同案其他被捕人贩毒。他涉嫌「串谋贩运危险药物」被捕。

案件将于明日（2月4日）上午在观塘裁判法院提堂。资料图片

5名被捕男子中，54岁男将被暂控一项「贩运危险药物」罪、一项「制造危险药物」罪及一项「串谋贩运危险药物」罪，31岁男则被暂控一项「串谋贩运危险药物」罪，案件将于明日（2月4日）上午在观塘裁判法院提堂。其余3人则获准保释候查，须于3月上旬向警方报到。

警方强调，根据香港法例第134章《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可判处罚款500万元及终身监禁，市民切勿以身试法。