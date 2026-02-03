香港海关联同中英街管理局巡查 打击区内违规呼吁商户守法

农历新年将至，香港海关联同中英街管理局今日（2月3日）于中英街巡逻，防范和打击违法行为，确保市场秩序。海关人员并向商户派发单张，提醒他们遵守《商品说明条例》及新修订的《应课税品条例》，切勿售卖冒牌物品或私烟。

香港海关强调，将与中英街管理局将继续保持紧密情报交流，并适时联合行动，严厉打击冒牌物品及私烟活动。

海关人员并向商户派发单张，呼吁他们守法。

根据新修订的《应课税品条例》，售价低于烟草税的烟须证明已课税，否则将被推定为私烟；私烟相关罪行的最高刑罚提高至罚款200万元及监禁7年；就携带烟酒等应课税品入境而未有向海关人员作出申报的罪行，作有代价地不予检控的罚则提高至5,000元

此外，私烟相关罪行已列入《有组织及严重罪行条例》附表1，加强海关对打击私烟活动的调查及执法权力，包括向法庭申请没收犯罪得益的权力及判处更高刑罚。

海关人员并向商户派发单张，呼吁他们守法。