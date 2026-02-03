警方港岛总区表彰年度优秀保安员 有得奖者火警中亲揹伯伯落楼获嘉许
更新时间：18:25 2026-02-03 HKT
发布时间：18:25 2026-02-03 HKT
发布时间：18:25 2026-02-03 HKT
为表扬保安及护卫业界在提升服务质素方面的贡献，并嘉许保安从业员在过去一年协助警方扑灭罪行的优秀表现，港岛总区于今日（2月3日）举办「港岛总区最佳保安服务选举暨警民护城计划颁奖典礼2024-2025」。
本年度「十大最佳保安员」冠军由置富花园居民协会的保安员夺得。该保安员在一宗火警事件中尽忠职守，指挥疏散居民，更亲身将一名行动不便的伯伯背负落楼，充分展现英勇无惧的专业精神。
颁奖礼主礼嘉宾包括港岛总区指挥官区永梁警务处助理处长、保安及护卫业管理委员会主席叶振南、天使长行动委员会主席唐大锦，以及香港物业管理公司协会、香港保安业协会、亚洲专业保安协会（香港分会）代表，与港岛四区扑灭罪行委员会主席。区永梁致辞时，赞扬保安人员具备高度应变能力及专业态度，在协助警方防范和侦破罪案方面不遗余力。
同日，港岛总区亦向参与「警民护城计划」（Project SAFE）的合作机构颁发感谢状，表扬他们对港岛总区防罪工作的重大贡献。该计划以「S-A-F-E」四大范畴推动社区协作：
- S – Share information（互通信讯）
- A – Assist in crime detection（协助灭罪）
- F – Foster collaboration（加强合作）
- E – Embrace the use of technology（善用科技）
计划至今已有186间机构参与，涵盖903个地点，设置共6,061支闭路电视，覆盖港岛多条主要街道。警方将继续与社区不同伙伴携手合作，共同守护香港安全，使香港继续成为世界上最安全及稳定的社会之一。
获表扬机构包括（排名不分先后）：
- 香港赛马会
- 玛丽医院
- 华侨银行有限公司
- 中国移动香港有限公司
- 和记电讯（香港）有限公司
- 菜鸟供应链香港有限公司
- OK便利店有限公司
- 顺丰速运（香港）有限公司
- 华润物业管理有限公司
- 中国海外物业服务有限公司
- 大众安全警卫（香港）有限公司
- 启胜管理服务有限公司
- 坚信物业管理服务有限公司
- 新城市管理服务有限公司
- 第一太平戴维斯物业管理有限公司
- 太古地产管理有限公司
- 太古城物业管理有限公司
- 时代广场有限公司
- 永隆管理有限公司
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT