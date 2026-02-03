Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方港岛总区表彰年度优秀保安员 有得奖者火警中亲揹伯伯落楼获嘉许

突发
更新时间：18:25 2026-02-03 HKT
发布时间：18:25 2026-02-03 HKT

为表扬保安及护卫业界在提升服务质素方面的贡献，并嘉许保安从业员在过去一年协助警方扑灭罪行的优秀表现，港岛总区于今日（2月3日）举办「港岛总区最佳保安服务选举暨警民护城计划颁奖典礼2024-2025」。

本年度「十大最佳保安员」冠军由置富花园居民协会的保安员夺得。该保安员在一宗火警事件中尽忠职守，指挥疏散居民，更亲身将一名行动不便的伯伯背负落楼，充分展现英勇无惧的专业精神。 

颁奖礼主礼嘉宾包括港岛总区指挥官区永梁警务处助理处长、保安及护卫业管理委员会主席叶振南、天使长行动委员会主席唐大锦，以及香港物业管理公司协会、香港保安业协会、亚洲专业保安协会（香港分会）代表，与港岛四区扑灭罪行委员会主席。区永梁致辞时，赞扬保安人员具备高度应变能力及专业态度，在协助警方防范和侦破罪案方面不遗余力。 

同日，港岛总区亦向参与「警民护城计划」（Project SAFE）的合作机构颁发感谢状，表扬他们对港岛总区防罪工作的重大贡献。该计划以「S-A-F-E」四大范畴推动社区协作：

  • S – Share information（互通信讯）
  • A – Assist in crime detection（协助灭罪）
  • F – Foster collaboration（加强合作）
  • E – Embrace the use of technology（善用科技）

计划至今已有186间机构参与，涵盖903个地点，设置共6,061支闭路电视，覆盖港岛多条主要街道。警方将继续与社区不同伙伴携手合作，共同守护香港安全，使香港继续成为世界上最安全及稳定的社会之一。

主礼嘉宾与警民护城计划合作伙伴合照。
获表扬机构包括（排名不分先后）：

  • 香港赛马会
  • 玛丽医院
  • 华侨银行有限公司
  • 中国移动香港有限公司
  • 和记电讯（香港）有限公司
  • 菜鸟供应链香港有限公司
  • OK便利店有限公司
  • 顺丰速运（香港）有限公司
  • 华润物业管理有限公司
  • 中国海外物业服务有限公司
  • 大众安全警卫（香港）有限公司
  • 启胜管理服务有限公司
  • 坚信物业管理服务有限公司
  • 新城市管理服务有限公司
  • 第一太平戴维斯物业管理有限公司
  • 太古地产管理有限公司
  • 太古城物业管理有限公司
  • 时代广场有限公司
  • 永隆管理有限公司

