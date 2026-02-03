Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拉布拉多犬BB右后脚骨裂 揭遭人掟向墙角 女狗主前夫被捕

更新时间：00:05 2026-02-04 HKT
发布时间：18:20 2026-02-03 HKT

今日（3日）下午4时许，警方接获深水埗九江街一间兽医诊所的职员报案，指一只仅数个月大的拉布拉多犬右后脚骨裂，怀疑被人虐待。警方到场调查，并向女狗主录取口供，又要求爱协到场协助，警方将案件暂列「残酷对待动物」处理，暂时无人被捕。

据了解，涉事的拉布拉多犬大约3至6个月大，雄性。女狗主今日带爱犬睇兽医，兽医发现牠的右后脚骨裂。狗主报称爱犬早前被人掷向墙角，导致牠的右脚受伤，遂今日带牠求诊。

爱护动物协会回复查询时表示，爱协督察接获警方转介一宗怀疑残酷对待动物案件，一私家兽医诊所发现一只年幼拉布拉多犬受到虐待，右后腿受伤。经商议后狗只会继续于诊所留医接受治疗。

警方指，经初步调查，以「涉嫌残酷对待动物」拘捕一名姓施（50岁）男子，现正被扣留调查。案件交由深水埗警区刑事调查队第四队跟进。据悉，被捕男子为狗主前夫。

受伤狗只已交由上址的动物诊所继续检查及照顾。

 

