拉布拉多犬BB右后脚骨裂 揭遭人掟向墙角 女狗主丈夫被捕

今日（3日）下午4时许，警方接获深水埗九江街一间兽医诊所的兽医报案，指一只仅数个月大的拉布拉多犬右后脚骨折，怀疑被人虐待。警方到场调查，并向姓蔡女狗主录取口供，又要求爱协到场协助。

据了解，涉事的拉布拉多犬大约3至6个月大，雄性。女狗主今日带爱犬睇兽医，兽医发现牠的右后脚骨折。狗主报称爱犬早前被人掷向墙角，导致牠的右脚受伤，遂今日带牠求诊。警方经初步调查，以「涉嫌残酷对待动物」拘捕50岁姓施男子，他正被扣留调查。案件交由深水埗警区动物专队跟进。

据了解，被捕人与蔡姓女狗主为夫妻关系，但现正办理离婚手续。而受伤的拉布拉多犬由蔡妇于去年10月从朋友中拿回家饲养至今。

3日下午，蔡妇带同受伤犬到兽医诊所，经检查后发现狗只右后腿骨折，觉得可疑，蔡妇表示丈夫曾经将狗掉落地，所以报案。

警员其后到施男住所将他拘捕，有人否认控罪及表示受伤狗从床跳落地下时提供协助，期间狗只从他手中不小心跌落地下。

爱护动物协会回复查询时表示，爱协督察接获警方转介一宗怀疑残酷对待动物案件，一私家兽医诊所发现一只年幼拉布拉多犬受到虐待，右后腿受伤。经商议后狗只会继续于诊所留医接受治疗。