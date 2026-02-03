拉布拉多犬BB右后脚骨裂 揭遭人掟向墙角 兽医报警
今日（3日）下午4时许，警方接获深水埗九江街一间兽医诊所的职员报案，指一只仅数个月大的拉布拉多犬右后脚骨裂，怀疑被人虐待。警方到场调查，并向女狗主录取口供，又要求爱协到场协助，警方将案件暂列「残酷对待动物」处理，暂时无人被捕。
据了解，涉事的拉布拉多犬大约3至6个月大，雄性。女狗主今日带爱犬睇兽医，兽医发现牠的右后脚骨裂。狗主报称爱犬早前被人掷向墙角，导致牠的右脚受伤，遂今日带牠求诊。
