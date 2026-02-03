海关查深圳湾入境货车 揭电脑袋藏44只走私活蜥蜴 大部分属濒危
更新时间：16:48 2026-02-03 HKT
发布时间：16:48 2026-02-03 HKT
发布时间：16:48 2026-02-03 HKT
香港海关昨日（2月2日）根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆入境货车。经检查后，海关人员在货车内发现共约值11.5万元的44只活蜥蜴，牠们被布包裹，藏于数个手提电脑袋中。其中41只蜥蜴怀疑属受管制的濒危物种，案件已转交渔农自然护理署跟进。
根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。
市民可透过海关24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT