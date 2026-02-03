海关查深圳湾入境货车 揭电脑袋藏44只走私活蜥蜴 大部分属濒危

香港海关昨日（2月2日）根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆入境货车。经检查后，海关人员在货车内发现共约值11.5万元的44只活蜥蜴，牠们被布包裹，藏于数个手提电脑袋中。其中41只蜥蜴怀疑属受管制的濒危物种，案件已转交渔农自然护理署跟进。

​根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

市民可透过海关24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。