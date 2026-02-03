骗徒扮警方反诈中心 声称助追款二次诈骗受害人 盗用官方口号博信任

警方今日（2月3日）表示，近日骗徒冒充警方反诈骗协调中心（ADCC），透过WhatsApp主动联络曾受骗市民，直接说出受害人姓名、身份证号码等个人资料，营造真实感，声称已追回款项，要求即时联络指定「办理回款」渠道，否则「视为自动放弃」。骗徒更偷用官方口号「两地携手，天下无诈」增加可信度。受害人一旦回应或致电，骗徒即二次诈骗，要求提供银行户口资料、网上理财登入资料，或指示转帐至指定户口，最终导致受害人更大损失。

其中，一名投资骗案受害人收到WhatsApp讯息，对方自称「反诈骗协调中心接待员」，指中心联合内地警方「两地联动天下无诈」行动已追回其被骗款项，催促尽快办理，否则视为放弃。受害人起疑后立即致电官方热线「防骗易18222」查证，证实属假冒，成功避过二次诈骗。

骗徒更偷用官方口号「两地携手，天下无诈」增加可信度。

警方呼吁，不要轻信任何声称能协助追讨诈骗损失的讯息、专页或广告；中心警员致电市民的目的只是发放「防骗预警」，即提醒潜在骗案受害人；中心警员绝不会「指示受害人转帐」、「索取受害人的网上理财密码」或任何敏感资料；

另外，中心警员绝不会透过WhatsApp或任何社交平台「协助申诉」或「办理回款」；中心不存在所谓「接待员」职位，警员只会约受害人到警署见面；即使发送讯息的陌生人能说出你的个人资料，并不代表他是真正的执法人员，因为骗徒可以通过非法手段取得市民的个人资料；如果有人自称为中心警员与你联系，而你对其身分存有疑虑，可致电「防骗易18222」热线查询。

警方呼吁市民如有怀疑，可致电「防骗易18222」热线查询。