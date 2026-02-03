警察合唱团成立48载 黄家两代同心传递正能量 为社群送暖

香港警察合唱团自1977年成立以来，一直以悠扬乐韵连系社会。刚卸任合唱团主席的退休警署警长黄君量，回顾团队已从成立初期「以曲会友」，发展成今日的文化传承桥梁：「我们不仅向市民展现警队专业形象，更透过音乐这个共通语言，让中国内地以至世界各地人士，都可以听见来自香港警察的好声音。」

即将接任合唱团主席的黄朗晴(左）延续父亲对合唱和警队的热诚。

黄君量（左三）与合唱团成员于庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立二十六周年酒会演出。

警察合唱团曾到中国内地及国外表演，多年亦于节日期间为有需要社群送暖。近年更与本地不同组织合作于各区演出，黄君量接受今期《警声》访问时表示：「我们以专业形象融入社区，透过点滴交流，向社会各界传递警队正能量，让市民从旋律中感受警队温度。」



入团20载，最令黄君量难忘的，是合唱团于2007年参与庆祝香港回归十周年演出，与一众本地及中国内地好手在尖沙咀文化中心合唱《长征组曲》。黄君量说：「从歌词和与内地队伍的交流中，我深刻体会革命先烈的奋进精神，这是一堂爱国启蒙课。」此后他多次随团赴中国内地交流，尤感触于与同胞齐唱国歌的时刻：「同呼同吸间，那份作为中国人的自豪感油然而生。」每当与香港以外的表演团体交流演出，团队总会带上几首脍炙人口的粤语歌曲，让各地观众都听到属于香港的地道文化。



一份五线谱更写出黄家两代传承：作为男高音的黄君量，太太音域横跨女高低音、长女是女高音、幼子亦是男低音。合唱团浓厚的警队文化更深深影响他的子女，长女朗晴先成功投考警队，成为一名督察，幼子朗天今年亦参与「警队学长计划」到公共关系部实习。黄君量说：「作为父亲，见到孩子能贡献社会已感欣慰，现在见到他们能延续对合唱和警队的热诚，更是最美好的传承。」



去年一家四口同台演唱《黄河大合唱》，这首于抗日战争时期鼓舞全国的经典爱国组曲，让两代人同样感受到震撼与感动。长女黄朗晴动容地说：「一家人志趣相投本已来之不易，两代同心服务社会更难能可贵！这首歌见证了我们一家与警队和国家的紧密连系。」

女承父业 获推举接任合唱团主席

今年获推举接任合唱团主席的黄朗晴亦从合唱中领悟警队精髓：「合唱与警务工作异曲同工，需要的是纪律和协调，个人音色再好也需融入整体，各声部各司其职——女高音的亮丽需要男低音的沉稳支撑，恰似一项任务的顺利执行，需要警队各个部门无缝衔接，协作完成。」这份平衡艺术正是警队「One Force」合作无间的写照。



黄朗晴展望团队能够继续深化社区参与：「合唱令我们明白，强大的力量来自滴水成河的和衷共济，希望市民听出的，不只是我们刚柔并济的歌声，更是警民同心的温度。」