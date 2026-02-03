Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石荫邨斜路的士司机「躺平」驾驶 涉不小心驾驶遭票控

突发
更新时间：11:49 2026-02-03 HKT
发布时间：11:49 2026-02-03 HKT

葵涌石荫邨对开斜路日前惊现「无人驾驶」的士，有网民于上月28日上载一段短片，拍得司机怀疑以吓人姿势开车，一度躺著身体「躺平驾驶」。及后看清楚后才惊见司机躺在驾驶位置踩油门，驾驶态度显然有问题。事件引起警方关注，新界南总区交通部人员主动对案件展开调查。经深入调查后，人员今日（2月3日）票控一名51岁本地男司机涉嫌「不小心驾驶」。事件中并无人受伤。

的士溜前看似无人驾驶。「车cam L（香港群组）」影片截图
细看车上的司机戴上鸭舌帽，疑似正在「躺平」驾驶。FB「车cam L（香港群组）」
上月28日社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」有网民发帖，留言「躺平驾驶技能」，并在回应栏补充，「留意咗佢一阵㗎喇，佢喺队尾已经系咁㗎啦」。涉事的士在葵涌梨木道石荫邨对开，当时正在落斜的马路上行驶，但车上司机位空荡荡，骤眼看似无人驾驶。

及后细看短片才见到，车上的司机戴上鸭舌帽，疑似正在「躺平」驾驶，身体几乎完全平躺，仅露出少许头部，期间一度短暂略为起身视察路况，见到戴口罩的司机真身。

警方今日表示，留意到近日网上流传一段短片，显示一辆市区的士于1月28日上午，在葵涌梨木道怀疑未有适当固定汽车制动器而让车辆溜前。

新界南总区交通部人员主动对案件展开调查。经深入调查后，人员今日（2月3日）票控一名51岁本地男司机涉嫌「不小心驾驶」。事件中并无人受伤。

根据《道路交通条例》，干犯不小心驾驶，最高可被判监禁6个月及罚款5,000元。警方呼吁驾驶人士，不小心驾驶属严重罪行，一经定罪，除会被罚款外，亦可能判处监禁，市民切勿以身试法。警方会继续在各区进行执法行动，打击其他交通违例事项，透过严厉执法确保道路畅通、保障市民安全，并提高道路使用者的安全意识。

