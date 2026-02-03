珍惜生命｜香港仔华富邨60岁男子梯间堕下　当场证实不治

香港仔发生堕楼事件。周二（3日）凌晨约3时，警方接报指华富（二）邨华兴楼有人怀疑从高处堕下。警员及救援人员到场后，发现一名60岁姓黄男子倒卧在大厦对开位置，经检验后证实当场不治。

警方初步调查，相信事主从大厦梯间堕下，现场未有发现遗书，事件原因仍有待进一步调查，死因须待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk