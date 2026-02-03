Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜九龙城63岁妇单位堕下 伏尸大厦平台

突发
更新时间：05:03 2026-02-03 HKT
发布时间：05:03 2026-02-03 HKT

九龙城发生堕楼事件。周二（3日）凌晨1时许，一名女子倒卧于沙浦道46号的大厦平台，怀疑从高处堕下，其儿子发现后报案。

救援人员到场后，证实姓庒（63岁）女事主已当场死亡。警方初步调查，相信事主由上址一单位堕下，现场未有检获遗书。案件列作有人从高处堕下处理，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

