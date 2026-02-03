Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警冚旺角洗衣街非法赌档 拘12人包括男主持

突发
更新时间：00:49 2026-02-03 HKT
发布时间：00:49 2026-02-03 HKT

旺角特别职务队人员，周一（2日）展开代号名为「蓄势」（FULLBOOM）的反赌博行动，经深入调查和情报分析，突击搜查洗衣街一单位，捣破一个怀疑非法赌档。

行动中，一名75岁姓林本地男子涉嫌「经营赌博场所」被捕。另一名24岁姓蔡本地男子涉嫌「协助管理赌博场所」被捕。另外10名本地男女，年龄介乎43至86岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

一名75岁姓林本地男子涉嫌「经营赌博场所」被捕。警方图片
一名75岁姓林本地男子涉嫌「经营赌博场所」被捕。警方图片
警方共检获一张赌桌、约1.2万元现金、约22万元筹码及一批赌具。警方图片
警方共检获一张赌桌、约1.2万元现金、约22万元筹码及一批赌具。警方图片

行动中，警方共检获一张赌桌、约1.2万元现金、约22万元筹码及一批赌具。

警方重申，根据香港法例148章《赌博条例》，经营赌博场所及在赌博场所内赌博属严重罪行，前者一经定罪最高可判罚款五百万元及监禁七年，后者一经定罪最高可判罚款三万元及监禁九个月。警方呼吁市民守法，严格遵守相关规例。警方将继续严正执法，打击各项非法活动。

