有片｜元朗黑汉遭两恶煞截车狂打 疑因感情问题遭跟踪殴打

网上今日（2日）流传两段影片，片中见到3名男子于元朗的马路发生打斗，拳拳到肉。据了解，事主有三合会背景，因感情问题而遭人尾随跟纵，当他驾驶七人车至元朗闹市时，突然遭两辆七人车撞及。事主落车理论之际竟被对方殴打，其中一人更一度使用棒球棍。

第一段影片见到，3辆白色七人车停在青山公路元朗段珍珠楼对开，当时路上交通繁忙，不少车辆响鞍。一名身穿黑衫的男子在路中心被两名男子追打，其中身穿蓝色外套的男子更手持棒球棍施袭，黑衣男四处闪躲，其中身型肥胖的男子叫蓝衣男先返上车，之后再冲上前殴打黑衣男。

另一条片段则显示，黑衣男子被肥男捉住狂打，拳拳到肉，同时亦拍到3辆七人车损毁严重，其中一辆七人车车头严重损毁，另一辆七人车则左边车身凹陷，整个泵把飞脱。

消息指，一名40岁姓郭男子驾驶七人车沿谷亭街驾驶，当时有两辆七人车一直尾随，至青山公路元朗段近南边围时，郭男的七人车被尾随两车撞及夹停。郭男落车查看，讵料被两名七人车司机殴打，其中一人更一度使用棒球棍。两名施袭者得手后，驾驶七人车离开，郭男自行报警求助。郭男膝头受伤，自行到博爱医院治理，警方到场调查，得知郭男与两名施袭者并不认识，但三人均有三合会背景，初步相信郭男因感情问题而遇袭。

警方表示，事件发生于今日（2日）下午4时许，青山公路元朗段近凤翔路交界发生3车相撞，其中两名司机与另一名司机发生争执，其后发生打斗，双方其后驶离现场。