五部门联合巡查葵涌广场打击违规 改善场所管理及排查安全隐患

葵青警区人员今日（2月2日）联同消防处、香港海关、食物环境衞生署及衞生署控烟酒办公室，跨部门联合巡查葵富路7-11号葵涌广场打击违例事项。行动旨在透过多部门协作，改善场所管理及营商环境，并对公众安全隐患执法，以保障市民生命财产安全。巡查期间，各相关部门依据法定职责各司其职，专项检查。

其中，警方人员于场所内全面巡查，防范店铺盗窃、欺诈等常见罪行。人员亦向商户及市民派发防罪宣传单张，加强向市民推广防罪及防骗的信息。

消防处人员则主动检视处所和持牌食肆内的消防安全，确保没有违反《消防条例》的情况。人员亦向商户及市民派发防火安全单张，提升社区的消防安全水平。

海关人员向商户派发宣传单张，提醒他们采购物品时应小心谨慎，切勿销售侵权（包括冒牌和盗版）物品，避免触犯《商品说明条例》及《版权条例》，致力保障消费者权益和知识产权。

食环署人员根据《食物业规例》巡查相关食肆衞生。衞生署控烟酒办人员则按《吸烟（公众衞生）条例》的规定，巡查是否有人于法定禁烟区违例吸烟。

行动中，各部门透过紧密沟通与分工协作，有效提升巡查覆盖率与执法效能。对于巡查中发现的各类问题，相关执法人员已根据相关法例规定采取相应处理措施，包括现场劝喻、向相关违例人发出相关通知书及检控等，确保违规情况得到及时跟进。