48岁抵港男私烟塞满衫裤袋 遭落马洲海关截获 罪成囚6星期 

海关人员于1月11日在落马洲支线管制站截查一名48岁抵港男旅客，在其携带的个人行李内及身上检获2665支未完税香烟，估计市值约1.1万元，应课税值约8800元。该名旅客随即被捕。他因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（2月2日）在粉岭裁判法院被判处监禁6星期及罚款六百元。

海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，市民切勿以身试法。

涉案旅客的个人行李内及身上检获的未完税香烟。海关图片

海关提醒市民，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

市民可致电海关24小时热线182 8080、透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）、或填写网上表格举报怀疑私烟活动。

涉案男子在外套袋及裤袋内收藏未完税香烟。海关图片