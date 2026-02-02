香港警务处与国际刑警合办年度会议 逾120专家齐打击网络罪行产业化

香港警务处今明两日（2月2日及3日）与国际刑警组织合办「国际刑警组织网络罪案专家组年度会议」，以「打击网络罪行产业化」为主题，吸引来自超过30个国家／地区的执法机构人员、业界及国际组织专家，共超过120人出席。会议首度在香港举办，彰显香港警队在国际警政与各地执法机关的紧密合作，以及在全球打击网络罪行专业领域的影响力。



警务处处长周一鸣致辞时表示，现今没有任何挑战较网络罪行更具跨境性和迫切性。为应对有关威胁，香港警队致力发展崭新技术、促进公私营合作，并透过多元协作平台、尖端科技项目及业界参与，共同建立一个公共安全生态系统。



他举例说，香港警队留意到虚拟资产相关犯罪的新兴趋势，去年与Web 3产业接洽，成立虚拟资产情报工作组，作为公私营合作平台，汇聚监管机构与持牌服务供应商，共同应对Web 3技术带来的挑战，并推动数位资产发展的创新与安全。警队同时开发虚拟资产追踪系统CryptoTrace，视觉化呈现虚拟资产调查过程，并全面支援警队的调查人员。



周一鸣强调，网络罪行无彊界，要有效打击，必须加强跨境合作、跨界别伙伴关系，以及持续提升应对能力。是次会议正是一个汇聚国际执法机关、学术界和业界的平台，通过经验分享、情报交流和联合行动，将集体智慧转化为打击网络罪行的力量。



他指，第94届国际刑警组织周年大会今年将在香港举行，香港警队与国际刑警组织将继续保持紧密联系，进一步加强国际警务合作，深化伙伴关系，打击跨境网路犯罪集团。



国际刑警组织网络犯罪主管Neal Jetton发言时感谢香港警务处合办会议，共同推动跨境协作。他指出，是次会议充分展现香港作为国际警务合作枢纽的积极角色，期望会议能推进切实可行的解决方案和联合行动，有效打击并瓦解网络罪行。



香港警务处网络安全及科技罪案调查科总警司林焯豪以专家组主席身分主持会议。会上，他强调在网络罪行产业化的趋势下，国际合作、专业培训及跨界别协作模式的重要性。



是次会议提供平台予来自世界各地的执法机构专家、科技公司和相关持份者，就打击网络罪行产业链作深入探讨，涵盖多个议题，包括网络罪行生态、网上勒索、人工智能，以及虚拟资产追踪等。与会者亦就跨境情报交流、协同行动，以及能力建设等进行分享和交流。会议同时设置多个摊位，展示最新人工智能技术和产品，让与会者即场探讨各种科技的最新发展、创新技术应用等。