Carousell卖地毯遇假客服 卖家短时间被呃$400万

网上购物骗案屡见不鲜，警方称过去一周共接获逾110宗与Carousell交易平台有关的网上购物骗案，骗款金额超过1,000万港元，其中假冒Carousell职员的相关案件占3宗。有受害人在网上以100元放售地毯，讵料遇上假客服，指其帐户异常导致转账失败，要求多次提供「交易验证码(OTP)」以协助「帐户验证」，最终被骗去400万港元。

警方指近日有受害人于 Carousell 交易平台以100港元出售「地毯」，骗徒假扮买家表示有意购买后，转移至 WhatsApp联络并向受害人发出不明付款连结。受害人不虞有诈，按下不明连结，并输入自己的银行帐户资料 。其后，一名自称为Carousell职员的骗徒，透过 WhatsApp 主动联系受害人，讹称其帐户异常导致转账失败，并要求多次提供「交易验证码(OTP)」以协助「帐户验证」。骗徒在短时间内转账达逾 60 次到指定个人银行帐户，涉款逾 $400 万港元 。直至银行职员致电核实转账时，受害人才惊觉受骗 。

受害人揭发骗徒身份后，骗徒讹称将会全数退款，受害人查阅网上银行「户口结余」显示小额款项存入，但翌日骗徒所存入的支票亦告失效，最终未能收到任何款项 。

警方呼吁市民应选择当面交收以减低受骗风险，同时要查看网上店舖或卖家的过往评价，使用 Carousell 进行交易，可透过平台收款功能付款。警方又提醒市民切勿点击不明或可疑连结，不要将个人资料、网上银行帐户名称与密码或一次性密码输入来历不明的应用程式或网站，在付款前可使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险。