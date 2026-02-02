Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关首获「网络安全精英嘉许计划」优异奖 展现维护网络安全实力

更新时间：18:44 2026-02-02 HKT
发布时间：18:44 2026-02-02 HKT

「网络安全精英嘉许计划2025」于上周五（1月30日）举行颁奖典礼，其中海关电脑法证及资讯科技保安组助理参事陈宝雄代表部门首次在「政府部门及公共机构界别」当中荣获优异奖，海关助理关长（税务及策略支援）吴镇华亦有到场支持。

海关指今次获奖，不仅展示海关人员在维护网络安全的优异表现，更彰显部门一直用心培训提升网络安全人才的成果，未来将继续致力维护及提升网络安全，并与各相关政府部门紧密合作，共同应对日益复杂的网络安全挑战。

「网络安全精英嘉许计划」自2016年起，每两年由香港警务处网络安全及科技罪案调查科主办，与数字政策办公室 (政府电脑保安事故协调中心)、香港生产力促进局 (香港网络安全事故协调中心)协办，旨在表扬业界优秀人才、推动创新及加强公私营协作，共同提升香港的网络安全水平。

海关电脑法证及资讯科技保安组助理参事陈宝雄代表部门，首次在「政府部门及公共机构界别」当中荣获优异奖。香港海关FB图片
