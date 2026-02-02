海关宣传队现身旅游博览会 提醒市民预缴消费须谨慎

「香港旅游博览会2026」于1月29日起一连4日在湾仔会展举行，吸引多名市民入场，其间海关宣传队在会场内与市民交流，讲解购买预缴套餐时需要注意事项，提醒消费前要留意服务条款细则及潜在风险，并即场解答市民对《商品说明条例》疑问。

海关提醒市民购买预缴服务时一定要认清商户如结业带来的风险，并需考虑个人需要及财务状况，细阅合约有效期及服务内容，亦要保留交易单据、合约及相关纪录。

如市民举报不良营商，可致电海关24小时热线 182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）举报怀疑违反《商品说明条例》的事宜。

海关宣传队在会场内与市民交流，讲解购买预缴套餐时需要注意事项。香港海关fb图片

海关宣传队在会场内与市民交流，讲解购买预缴套餐时需要注意事项。香港海关fb图片

海关宣传队在会场内与市民交流，讲解购买预缴套餐时需要注意事项。香港海关fb图片

海关宣传队在会场内与市民交流，讲解购买预缴套餐时需要注意事项。香港海关fb图片