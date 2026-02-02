交警跑马地放蛇打击网约车揭藏大麻 32岁本地男司机被捕

港岛总区交通部打击白牌车，意外揭发毒品快餐车。交通部人员今早放蛇叫网约车，由半山到跑马地云地利道1号对开，到达目的地时表明身份，搜车期间在车尾箱发现一个黑色皮箧，揭发内藏约15克大麻及吸食工具，将32岁姓陈本地男司机拘捕，涉「管有危险药物」、「利用汽车作非法出租或取酬载客」及「没有有效第三者保险而使用车辆」罪名。

现场消息指，该网约车为新车，属内地品牌电动车，仅落地三日。被捕司机报称无业，警方为他进行快速口腔液测试呈阴性，显示他驾驶时并无受药物影响，驾驶态度并无问题。

港岛总区交通部执行及管制组特遣队叶颂朗督察表示，另一宗案亦是警方派员乔装为乘客，在湾仔区登上私家车，到达目的地后，拘捕另一名34 岁本地男司机，涉嫌以「利用汽车作非法出租，或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」，被捕司机报称任汽车零件销售员，现时涉案两私家车均被扣留检验。

港岛总区交通部执行及管制组特遣队督察叶颂朗讲述案情。刘汉权摄

被扣查两部网约私家车。

警方呼吁市民，出门时应该选用合法的公共交通工具，如相关车辆用途为非法载客取酬，有关车辆第三者保险就可能会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都会失去应有保障。

警方重申，根据《道路交通条例》，私家车必须领取相关许可证，先至可以取酬载客。违例者首次定罪可被处罚港币10,000 元及监禁六个月，再次干犯则可被处罚港币 25,000 元及监禁十二个月。另外，涉案车辆亦会被暂时吊销车辆牌照及扣押六个月。