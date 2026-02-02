警新界南一连三日打击酒驾毒驾 拘捕6男 包括一名通缉人士

警方表示，为打击酒后、毒后及超速驾驶等违规行为，新界南总区交通部执行及管制组人员1月30日至昨日（2月1日），一连三日，在区内主要干道设置路障及重点巡查酒吧区，截查可疑车辆及进行反超速执法行动，并向驾驶人士进行酒精呼气测试。

行动中，人员一共拘捕6名本地男子，年龄介乎27至54岁，分别涉嫌「酒后驾驶」、「末能提供呼气样本以作呼气测试」、「未能提供口腔液样本以进行快速口腔液测试」、「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」。其中一名41岁被捕男子亦被发现为通缉人士。

另外，人员侦测到108部车辆怀疑超速行驶，将向有关司机发出告票。人员亦发现8辆私家车怀疑经过非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉事车辆已被拖往汽车扣留中心作进一步检验，人员同时发出三张欠妥车辆报告。

警新界南一连三日打击酒驾毒驾 拘捕6男。警方图片

警方呼吁驾驶人士，毒后驾驶、酒后驾驶及超速驾驶均属严重罪行，一经定罪除会被罚款及停牌，亦会判处入狱，市民切勿以身试法。警方会继续在各区进行执法行动，打击酒后驾驶、非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项。透过严厉交通执法行动以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。