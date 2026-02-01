Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯马线特别服务安排｜港铁称目标周一头班车起复常 吁乘客出门前留意

突发
更新时间：22:29 2026-02-01 HKT
发布时间：22:29 2026-02-01 HKT

为配合红磡至尖东间的路轨改道跟进工序，屯马线乘客今日（2月1日）途经红磡站的屯马线乘客时，需在该站下车往对面月台转车继续行程。港铁今日晚上10时表示，目标于明（2月2日）早头班车起，恢复正常列车服务，呼吁乘客明早出门前留意港铁最新的车务状况。

相关报道：屯马线特别服务安排｜乘客今日途经红磡站需转车 港铁：车务运作大致畅顺

铁称，屯马线红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，正按预定计划进行。团队致力确保顺利完成工序，包括调整相关路段的架空电缆等，之后会安排不载客列车检查。在确保铁路安全运作后，目标于明早头班车起，恢复正常列车服务。港铁感谢乘客对这次特别服务安排的配合及体谅，请乘客明早出门前留意港铁最新的车务状况。

港铁又称，若因未能预期的情况而影响到明早屯马线的列车服务，会尽快透过不同渠道作出公布及通知乘客，并作出相应的车务安排，致力将影响减低。

港铁早前表示，第二次特别服务安排预计将于今年3月8日（星期日）实施，港铁将继续透过不同渠道提醒乘客留意相关安排。

相关报道：屯马线2.1及3.8实施特别安排 红磡站须对面月台转车 料额外需时5分钟

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
2小时前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
10小时前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
10小时前
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
影视圈
6小时前
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
13小时前
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
影视圈
11小时前
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
生活百科
14小时前