屯马线特别服务安排｜港铁称目标周一头班车起复常 吁乘客出门前留意

为配合红磡至尖东间的路轨改道跟进工序，屯马线乘客今日（2月1日）途经红磡站的屯马线乘客时，需在该站下车往对面月台转车继续行程。港铁今日晚上10时表示，目标于明（2月2日）早头班车起，恢复正常列车服务，呼吁乘客明早出门前留意港铁最新的车务状况。

铁称，屯马线红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，正按预定计划进行。团队致力确保顺利完成工序，包括调整相关路段的架空电缆等，之后会安排不载客列车检查。在确保铁路安全运作后，目标于明早头班车起，恢复正常列车服务。港铁感谢乘客对这次特别服务安排的配合及体谅，请乘客明早出门前留意港铁最新的车务状况。

港铁又称，若因未能预期的情况而影响到明早屯马线的列车服务，会尽快透过不同渠道作出公布及通知乘客，并作出相应的车务安排，致力将影响减低。

港铁早前表示，第二次特别服务安排预计将于今年3月8日（星期日）实施，港铁将继续透过不同渠道提醒乘客留意相关安排。

