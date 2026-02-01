上环日圆劫案｜2劫匪1同党1内应被控串谋抢劫 周一提堂

上环逾5000万日圆劫案，警方经调查后拘捕6人，其中4男女被暂控合共一项串谋抢劫罪，分别是机场落网的3人，即23及28岁的日籍劫匪，有份策划的53岁姓李内地女同党；以及在事主身边充当内应的27岁日籍男子。案件将于明日（2月2日）上午于东区裁判法院提堂。

至于两名尖沙咀虚拟货币找换店职员（28岁姓吴本地男及29岁姓吴内地男），早前亦怀疑涉及处理部分赃款被捕。目前两人已获准保释候查，须于3月上旬向警方报到。

据了解，50多岁男事主所属的日本公司从事贵金属生意，相信有人打算带日圆来港兑换成其他货币，之后购买贵金属，以赚取税款差价。

另外，日本警方怀疑事主来港前，曾在东京羽田机场被抢劫，幸保不失后来港再遇劫。警务处处长周一鸣表示，香港警方会按照一般协助模式，向日本警方了解案件是否有关联。

