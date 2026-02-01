Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西湾河兴东邨男子上门探望 揭50岁胞弟倒毙睡房 尸体发胀

突发
更新时间：11:15 2026-02-01 HKT
发布时间：11:15 2026-02-01 HKT

今日（2月1日）早上8时42分，西湾河兴东邨兴康楼一名50岁姓吴男子，被其兄长发现晕倒在寓所的房间内。救援人员接报到场，经检验后证实事主当场死亡。警员调查后列作「尸体发现」处理，死因有待验尸后确定。

据了解，吴男独居上址，他有肝及肠道病历。现场消息称，吴的胞兄上月中曾与他联络沟通。至今日早上8时许，吴兄上门探访，但没有人应门，他用后备锁匙开启铁闸及木门后，发现弟弟倒卧床上，立即报案。警方及救护员到场后证实事主已死亡，他身体发黑，发胀及又有尸虫，并没有可疑伤势。警察检查后，证实现场并没有任何可疑及打斗痕迹，屋内财物亦无异样。案件交由柴湾分区杂项调查队跟进。

