大埔七旬翁行山迷路 直升机协助搜索 凌晨寻获清醒送院

大埔发生行山失踪事件。昨晚（31日）约9时20分，警方接获报案，指一名73岁姓罗老翁在大埔区行山迷途，家人担心遂报警求助。救援人员随即展开搜救行动。至今日（1日）凌晨约4时，救援人员于大埔下碗窰寻获事主，他没有受伤，意识清醒，随即送往那打素医院接受检查。警方经初步调查，知悉涉事老翁患有老人痴呆症，相信事件属迷路意外。

政府飞行服务队派出直升机协助搜索。Flightradar24图片

据了解，罗翁患有老人痴呆症，昨晚他与妻子于荃湾用膳后失踪，妻子其后致电予他，罗翁表示打算去行山，但没有透露地点。至晚上9时许，妻子再度致电给他时，罗翁表示迷路被困山上，只看到水及树，感到担心，罗妻立即报案求助。警方及消防其后在大埔山区一带进行搜索。于清晨4时许，消防员于大埔下碗窰寻获罗翁，其后送医治疗，案件没有可疑。

据航空追纵网站资料，政府飞行服务队今日凌晨派出直升机在大埔滘一带搜索。附近多名居民表示，拍片上载至社交平台，指有直升机于山头，开启探射灯协助搜寻。