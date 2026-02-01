Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄大仙下邨16岁少年遇查 警检1.8万元毒品 涉贩毒被捕

突发
更新时间：04:58 2026-02-01 HKT
发布时间：04:58 2026-02-01 HKT

警方东九龙总区冲锋队人员今日（2月1日）凌晨4时在黄大仙下邨一带巡逻，期间在龙乐楼对开一间便利店发现一名少年形迹可疑，遂上前截查。搜查期间，警员在该名少年的白色胶袋内检获多种怀疑毒品，包括依托咪酯（俗称「太空油」）及冰毒等。

警方其后以涉嫌「贩运危险药物」，拘捕该名16岁少年，并将其带返警署接受进一步调查。据了解，被捕少年为一名学生，事发时正于上址进行派货。

警方表示，东九龙总区冲锋队人员凌晨约四时在黄大仙正德街一带巡逻期间，发现一名男童形迹可疑，遂上前截查。人员在该名男童身上及其携带的胶袋内检获怀疑约9克怀疑氯胺酮、17克怀疑霹雳可卡因、11克怀疑「冰」毒及37粒怀疑依托咪酯，总市值约1.8万元。

经调查后，人员以涉嫌「贩运危险药物」拘捕该名16岁本地男童，他现正被扣留调查。案件由黄大仙警区刑事调查队第三队跟进。

警方重申，贩运危险药物属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人贩运危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款五百万元及终身监禁，市民切勿以身试法。

