沙田私家车越线猛撼Tesla 车头陷火海变废铁 女司机送院

突发
更新时间：21:26 2026-01-31 HKT
发布时间：20:30 2026-01-31 HKT

大围发生交通意外。今日（31日）晚上7时许，2辆私家车于大埔道8003号近沙田花园发生相撞，其中一辆私家车突然冒烟，未几陷入火海。消防到场开喉灌救，迅速将火救熄，正调查意外原因。事件中，一名女司机受轻伤，由救护车送往沙田威尔斯亲王医院治理。

私家车发生意外后，迅速陷入火海。网上图片
私家车发生意外后，迅速陷入火海。网上图片

根据网上图片所见，现场火势猛烈，黑烟冲天，零件散落一地。消息指，一名女子驾驶Tesla私家车沿大埔道往沙田方向行驶，至上址对开时，对面线一辆往九龙方向的私家车怀疑失控越线，之后两车发生相撞。私家车迅速起火，男司机其后立即落车逃生。

现场所见，私家车车头严重焚毁，整块挡风玻璃及右边前车门脱落，而Tesla的车头亦告损毁，泵把飞脱，安全气袋弹出。

