屯门两纵火案多车被毁 两男涉纵火及刑毁被捕
更新时间：17:54 2026-01-31 HKT
发布时间：17:54 2026-01-31 HKT
发布时间：17:54 2026-01-31 HKT
屯门昨日（30日）发生两宗纵火案，涉及和田邨及宝塘下露天停车场，多辆车被焚毁。消防认为起火原因有可疑，警方经调查后拘捕两名非华裔男子，涉嫌「纵火」及「刑事毁坏」。
事件发生于昨日清晨5时，警方接获地点和田邨保安报案，指停泊于和彩楼对开的车辆怀疑起火，其后又接报塘亨路宝塘下露天停车场亦有车辆怀疑起火。消防将火救熄，经初步点算，和田邨有一辆电单车起火，火势其后波及另外3辆单车及1架手推车。至于宝塘下露天停车场则有6辆私家车及2辆轻型货车起火，案件列作「纵火」处理。
相关新闻 : 屯门和田邨纵火烧车 电单车单车共5车遭殃
相关新闻 : 屯门宝塘下停车场起火 黑烟冲天 至少8车焚毁 疑与和田邨纵火相关
宝塘下纵火：
和田邨纵火：
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
2026-01-30 15:29 HKT