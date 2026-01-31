Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门两纵火案多车被毁 两男涉纵火及刑毁被捕

突发
更新时间：17:54 2026-01-31 HKT
发布时间：17:54 2026-01-31 HKT

屯门昨日（30日）发生两宗纵火案，涉及和田邨及宝塘下露天停车场，多辆车被焚毁。消防认为起火原因有可疑，警方经调查后拘捕两名非华裔男子，涉嫌「纵火」及「刑事毁坏」。

事件发生于昨日清晨5时，警方接获地点和田邨保安报案，指停泊于和彩楼对开的车辆怀疑起火，其后又接报塘亨路宝塘下露天停车场亦有车辆怀疑起火。消防将火救熄，经初步点算，和田邨有一辆电单车起火，火势其后波及另外3辆单车及1架手推车。至于宝塘下露天停车场则有6辆私家车及2辆轻型货车起火，案件列作「纵火」处理。

宝塘下纵火：

和田邨纵火：

