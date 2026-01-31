上环日圆劫案｜6人被捕包括报案日男 警交代案情

上环昨日（30日）发生劫案，两名日本籍男子在一间找换店外，遭贼人抢去5,800万日圆（约293万港元）。警方经调查后拘捕5男1女，包括3名日本人、两名内地人及1名本地人，其中一名被捕日本人为两名报案人之一，相信他是内应，负责提供资料予匪徒行劫。警方起回部份赃款，正了解被捕人有否与日本东京羽田机场抢劫未遂案有关，以及否涉及跨国集团及黑社会。警方将于下午4时30分召开记者会讲述详情。

相关新闻 : 上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款

事发在昨晨9时47分，上环德辅道中272号一间找换店的女职员报案，指目睹2名男子在找换店外被两贼抢去大批现金。现场消息指，两名受害人带同5800万路日圆到找换店准备兑换，讵料在门外已被抢劫。警员接报赶至，向报案找换店及毗邻另一间找换店了解；一名女子被带上警车助查。

相关新闻 : 东京街头劫案 | 3匪伏击运钞5人包括2中国人 劫走原运往香港4.2亿日圆