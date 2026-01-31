骗徒假扮廉署人员骗财 廉署吁小心 切勿交钱任何人

近日再有不法之徒假扮廉署人员致电市民，讹称事主身分被盗用或涉嫌触犯「洗黑钱」等罪行，要求事主缴交款项到声称为廉署人员的银行户口作调查用途，有个别骗徒甚至相约事主见面收取现金。廉政公署呼吁市民提高警觉，若收到怀疑诈骗电话，切勿转账或交钱给任何人士，为免让骗徒有机可乘，应停止与骗徒对话，最好立即「收线」！

市民如怀疑有人冒认廉署人员，应立即致电廉署24小时举报热线25 266 366查询或举报。如怀疑遇到骗案，市民应立即报警或致电警方「反诈骗协调中心防骗易」热线18222。