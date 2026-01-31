Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│大埔大元邨40岁男堕簷篷 送院不治

突发
更新时间：15:16 2026-01-31 HKT
发布时间：15:16 2026-01-31 HKT

今(31 日)早上9时58分，大埔大元邨泰宁楼，警方接获住户报案，指一名男子倒卧在上址簷篷，怀疑他从高处堕下。警员接报到场，男事主昏迷被送往大埔那打素医院治理，其后被证实死亡。警员经初步调查，相信姓范（40岁）事主由走廊堕下。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。据悉，事主有精神病纪录。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

