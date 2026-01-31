5旬女子出售户口裁定洗黑钱罪成立 加刑判囚37个月

一名案发时50岁的本地女子涉嫌将其银行户口售予他人。该户口于2022年11月1日至15日期间，处理约492万元怀疑犯罪得益。深水埗警区重案组人员接手调查后，2023年10月3日以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）拘捕该名女子。她昨日（30日）于区域法院被裁定一项「洗黑钱」罪罪名成立，被判监30个月。



案件中，警方就判刑向法庭申请加重刑罚。法庭经审视后，批准加重四分之一的刑罚，经考虑其他因素后，被告最终被判囚37个月。



警方呼吁市民切勿租借或卖出个人银行或支付工具的户口，以免被骗徒利用作洗黑钱及收受骗款。任何人如协助诈骗集团，有机会触犯以欺骗手段取得财产罪，一经定罪，可被判监禁十年。另外，如任何人租借户口予其他人使用，无论是否知道有关户口是否用作犯罪用途，亦有机会触犯洗黑钱罪，根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，洗黑钱可被判罚款五百万元及监禁十四年，市民切勿以身试法。