大埔广福道深夜追斩惊魂 男子逆线狂奔逃命 白衣人持刀尾随追赶

有网民今日（31日）凌晨在社交平台上载一段车Cam片段，揭示大埔广福道深夜疑似追斩事件，画面惊心动魄，引起网上热议。片段全长约1分22秒，显示日期为1月31日，惟未标示确实事发时间。

车Cam片凌晨疯传 事主街头亡命奔走 警方关注事件

从片段可见，事发地点位于大埔广福道一带。一名身穿浅色上衣、深色短裤的男子，沿广福道逆线方向狂奔，疑似为逃避追击，奔向宝乡街方向。其间神情慌张，全程未有停步，情况相当危急。

片中其后拍到，在近安富道交界的交通灯位置，一名身穿短袖上衣、深色长裤的男子站在路旁，其右手持刀，不断拍打路旁栏杆，随后朝逃走男子方向步行，行径惹人疑窦。

约十多秒后，再有4名身穿黑、白色上衣的大汉，由安富道步出广福道。其中一名白衣男子走出马路，似乎观察逃走男子去向，其余3名黑衣男子则沿行人路前行。不久后，该批人又折返安富道方向，片段至此结束。

有关影片在网上流传后，引发不少网民关注，担心涉及严重暴力事件，亦有人质疑是否涉及黑帮纠纷。至于事件是否有人受伤、警方是否接获报案，暂未不得而知。